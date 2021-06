Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı kararı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak!

Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde kurularak o zamandan bu yana dek faaliyetlerini sürdüren Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 17.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacağı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

Toplantının duyurulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden bir aşıya teşvik paylaşımı yaparak, "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.

Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2021

BİLİM KURULU HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle COVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan danışma kurulu. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversitelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul, 38 kişiden oluşmakla beraber başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı. Bakan tarafından verilen talimat doğrultusunda alanında uzman çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyesi 26 kişi kurula davet edildi. Türkiye’nin "önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenler" tercih edilirken kurul kararları tavsiye niteliği taşımakta ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü Sağlık Bakanlığına aittir. Kurul aldığı kararları tavsiye olarak bakana bildirmekte, danışma kurulu hüviyetinde çalışmaktadır. Kurulun üye sayısı başlangıçta 26 kişiden oluşurken daha sonra 31 kişi oldu. Nisan 2020'de üye sayısı 38 yapıldı.

Kurul üyeleri Ocak ayında kurulduğundan beri her gün Ankara'da Sağlık Bakanlığı binasında 13.30'da toplanmakta, alınan kararlar kamuoyunda paylaşılmaktadır. Virüs salgını nedeniyle sürekli online toplantılarla da bir araya geldikleri gibi üniversitelerdeki görevlerine devam etmektedirler. Kurul salgının etkilerinin kırılmasına yönelik mücadele kararlarını almakla beraber; sosyal medya, televizyon ve gazeteler aracılığıyla bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesini görevini de üstlenmektedir.

BİLİM KURULU FAALİYETLERİ

Bilim Kurulu şu ana kadar, Çin'deki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye taşınması, yurtdışı uçuşların yasaklanması, ülke kara sınırlarının belirli ülkelere kapatılması, referans ve pandemi hastanelerinin belirlenmesi, vatandaşların yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesi, yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 günlük karantina tavsiyesi, eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin çeşitlendirilmesi, açık ve kapalı cezaevlerinde açık görüşlerin ertelenmesi tavsiye kararlarında bulundu.

Vuhan'da 9 Ocak 2020'de gerçekleşen ilk ölümün ardından 14 Ocak'ta Bilim Kurulunun hazırladığı "2019-nCoV Hastalığı Rehberi" Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Rehberde özellikle sağlık çalışanlarına yönelik hastaların bakımı ve izolasyonu, vakanın tanımlanması için gerekli koşullar ve tanımlama sonrasında izlenecek yollar, virüs ve hastalık üzerine genel bilgilere yer verildi. Yeni bilgiler ve gelişmelere bağlı olarak 28 Ocak'ta bilgiler Bilim Kurulu toplantısı sonrasında güncellendi. 2 Şubat'ta ise yine bir toplantı sonrasında alınan karar sonucu internet sitesi üzerinden rehberin sunumu yayımlandı.

COVID-19 hastalığı ile mücadele için bilgilendirme kitapçıklarının hazırlanmasını sağlayarak Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, tüm sağlık birimleri ve kamu kurumlarına dağıtımı yapıldı. Kitapçık içerisinde virüsün tanımı, hastalık belirtileri ve bulaşma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yer aldı. 26 Mart 2020'de Bilim Kurulu üyeleri video konferans yöntemi ile Çinli yetkililer ve bilim insanları ile görüştü. Üç saat süren toplantı sırasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hakkında konuşuldu. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi görüşme sırasında Çinli bilim insanlarının dört tavsiyede bulunduğunu söyledi. İzolasyonun, vakaların, yurtdışından gelenlerin ve sağlık çalışanlarının karantinaya alınmasının temel mücadele yöntemleri olduğunu söylediklerini iddia etti.

Habertürk internet sitesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya, 27 Mart 2020 tarihli Bilim Kurulu toplantısı sırasında Türkiye'de salgının yönetimi konusunda üç aşamalı plan kararı alındığını iddia etti. A, B ve C planı çerçevesinde ilerleyen plan doğrultusunda A planı dahilinde belirli bölgelerin karantina alınması kararının olduğunu söylerken şu an Türkiye'de uygulanan planın A planı olduğunu belirtti. Bazı köy ve beldelerin karantina altına alınmasının bu kararın sonucu olduğunu yazdı. B planı dahilinde kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanırken C planı dahilinde ise kesin sokağa çıkma yasağının uygulanacağını iddia etti. 2009'da hazırlanan "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" hükümlerinin hayata geçirildiğini anlatırken şu an elde bulunanlar dahilinde C planına geçilmesinin düşünülmediğini söyledi.

28 Mart 2020'de Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararların Cumhurbaşkanlığına iletildiğini ve Cumhurbaşkanı değerlendirdikten sonra açıklama yapacağını söyledi. Bilim Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararları doğrultusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelindeki devam eden pandemiye karşı yeni önlemleri duyurdu. Yurtdışı uçuşları tamamen sona erdirildiği, şehirlerarası yolculuğun valilik iznine bırakıldığı, valilikler tarafından pandemi kurullarının oluşturulacağını ve 30 büyükşehirde alınan bu kararların titizlikle uygulanacağını söyledi. Türkiye İçişleri Bakanlığı açıklama doğrultusunda "81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Uçak/Otobüs Seferleri Genelgesi" yayımladı. Genelgeye göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırmak maksadıyla valiliklere talimatların iletildiği açıklandı. Havayolları iç seferleri ve şehirlerarası otobüs seferleri için ülke vatandaşlarının valilikler tarafından oluşturulacak olan "Seyahat İzin Kurulu" adlı birime başvuracakları ve zorunlu halleri kabul edilenlerin "Seyahat İzin Belgesi" alarak yolculuk yapabileceklerinden bahsedildi. Bu genelgeye istinaden İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan 2020'de "2 Gün Sokağa Çıkma Yasağı" adı altında ek kararlar alınarak, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylendi. Metnin detayları ortaya çıkmadan açıklamanın yapılması sonrasında insanların sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek market ve bakkallara yasağın uygulanmasından bir iki saat önce toplu olarak gitmeleri, ülke kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Yeniçağ gazetesi muhabiri Fatih Ergin'in iddiasına göre kararın gece geç saatlerde açıklanması bazı Bilim Kurulu üyelerini rahatsız etti. Sosyal mesafenin ortadan kalkmasının bazı Bilim Kurulu üyelerini istifanın eşiğine getirdiğini ama Fahrettin Koca'nın araya girmesi sonucunda birebir ikna ile istifalardan vazgeçirdiği söylendi. Market ve bakkallara yığılmaların salgına karşı günümüze kadar harcanan çabaları sekteye uğrattığı için rahatsız olunduğu iddia edildi. Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 24 TV'de katıldığı bir programda "...halkımız dün akşam tedbirsiz dışarı çıktığı için maalesef şimdi korkunç bir bulaşma olma olasılığı var" dedi. Aynı zamanda bunun bir kırılma noktası olduğunu söylerken, "...bugün sokaklara taşan insanların hastalığı bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum" diye eklemede bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hepimizin evinde 10 gün yiyecekleri yemek/gıda bulunurken bu izdiham nedir? Lütfen kendinize gelin! Virüs yayılmasın diye yapılıyor ama izlediğim videolara istinaden sosyal mesafe yok oldu..." dedi. Posta gazetesi köşe yazarı Candaş Tolga Işık, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'nın "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle 14 gün kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" diye kendisine açıklama yaptığını söyledi.

13 Mart'ta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın iştirakiyle Bilim Kurulu toplandı. Abdulhamit Gül, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tüm tavsiye kararlarının Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirildiğini, toplantısı sırasında Adalet Bakanlığına bağlı birimler ve hizmetlerle ilgili önerileri konuştuklarını söyledi. Türkiye Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri sonucunda nisan ayının sonuna kadar ziyaretçilere cezaevlerinin kapatılması, ilk tutukluluk sürecinde hükümlülerin yurtdışına gidip gitmediğinin kontrol edilmesi, hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlülerin 14 gün ayrı alanda tutulması gibi virüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı açıkladı. Kararlar, 28 Mart'ta iki hafta süreyle uzatıldı. Bilim Kurulunun önerisiyle 10 Nisan'da kararların 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam etmesi konusunda anlaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri" konularında ertelemelerin olduğu söylendi.

Bilim Kurulu üyeleri tarafından tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürlerde sağlık çalışanlarına yardımcı olması için hazırlanan "COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi", 14 Nisan'da güncellendi. Rehber içerisinde belirtilene göre "numune alınması, temaslı takibi, ambulansla hasta nakli, evde hasta izlemi, belirlenen COVID-19 polikliniğinde erişkin hasta yönetimi, erişkin hasta tedavisi, destek tedavisi, çocuk hasta yönetimi ve tedavisi, teması olan sağlik çalışanlarının değerlendirilmesi, morg ve defin hizmetleri" konularında düzenlemeler yapıldı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ertuğrul, "tedavi rehberine göre, artık çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlanacağını" söyledi