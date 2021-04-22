Koronavirüs birincisi Çanakkale’de korkutan görüntüler! Kimse tedbir almadı...

Korona virüs risk haritasında artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselen Çanakkale'den gelen görüntüler korkuttu.

Kentte normalde yarın kurulması planlanan halk pazarı, 3 günlük kısıtlamanın kararlaştırılmasının ardından ani bir kararla bugün kurulunca vatandaşlar pazara akın etti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı pazardaki görüntü tedirgin etti.

“Biz pazarcılarda mesafe var, müşterilerde yok”

Pazarcı Hüseyin Şen “Kurallara uyuldu gibi görünüyor ama mesafe yok. Pazarcı olarak bizleri dizdiler, müşterilerde mesafe yok abi. Şöyle bir bakın mesafe olmadığını görürsünüz. Bu vaziyette kurallara uymuş sayılmayız. Biz uyuyoruz ama müşterinin de uyması lazım. Tezgahlar arası 3’er metre mesafe bırakıldı. Bunlar yeterli ve normal ama halk olarak mesafe koymamız lazım” diyerek sitem etti.

PAZAR TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE GİRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Sarıçay yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşlar artık T.C. kimlik numaralarına göre girecek. Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararda; “Tavsiye olarak, Cuma Pazarı yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına; Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No’su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına karar verildi” denildi.