Koronavirüs bölgelerine bedava premium porno üyelik!

Popüler porno sitesinden koronavirüs salgını olan bölgelere kıyak geldi. Premium üyeliğini ücretsiz yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir porno sitesi, koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere ücretsiz 'premium üyelik' olanağı sağladığını açıkladı. Websitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirmede, markanın başkan yardımcısı Alex Hawkins'in imzası bulunuyor.

PORNO SAYESİNDE EVDE KALIRLAR

"Virüsün yayılmasının önüne geçmenin en etkili yolu insan temasını minimuma indirgemek. Bu noktada porno insanlara yardımcı olabilir" diyen Hawkins, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto, Çin'in Vuhan bölgelerinde, İran'ın Tahran, Güney Kore'nin Daegu, Kanarya Adaları'nın ise Adeje şehirlerinde yaşayan insanlara ücretsiz 'premium' üyelik verileceğini duyurdu.

Hawkims açıklamasında "Biliyoruz ki cinsellik, insan ilişkilerinde önemli bir motivasyon. Porno filmler insanları evlerinde tutmaya yardımcı olabilir. Eğlence sektörü bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Netflix, HBO, Disney+ nerede? Hepimiz birlik olup insanları sokaklardan uzak tutmalıyız" çağrısında bulundu.

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To the residents of the following regions affected by #Coronavirius outbreak — we're giving away free access to xHamster Premium. Because it's safer in your bedroom now. https://t.co/3nBzLlfCLX pic.twitter.com/HPTGLCdIAX — xHamster (@xhamstercom) February 25, 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 81 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 801’i buldu.

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