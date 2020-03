Koronavirüs bölgelerine bedava premium porno üyelik!

Popüler porno sitesinden koronavirüs salgını olan bölgelere kıyak geldi. Premium üyeliğini ücretsiz yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir porno sitesi, koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere ücretsiz 'premium üyelik' olanağı sağladığını açıkladı. Websitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirmede, markanın başkan yardımcısı Alex Hawkins'in imzası bulunuyor.

"Virüsün yayılmasının önüne geçmenin en etkili yolu insan temasını minimuma indirgemek. Bu noktada porno insanlara yardımcı olabilir" diyen Hawkins, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto, Çin'in Vuhan bölgelerinde, İran'ın Tahran, Güney Kore'nin Daegu, Kanarya Adaları'nın ise Adeje şehirlerinde yaşayan insanlara ücretsiz 'premium' üyelik verileceğini duyurdu.

Hawkims açıklamasında "Biliyoruz ki cinsellik, insan ilişkilerinde önemli bir motivasyon. Porno filmler insanları evlerinde tutmaya yardımcı olabilir. Eğlence sektörü bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Netflix, HBO, Disney+ nerede? Hepimiz birlik olup insanları sokaklardan uzak tutmalıyız" çağrısında bulundu.

