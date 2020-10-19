Koronavirüs depremi sürüyor! MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!
Koronavirüs nedeniyle süper Lig'de bir maç daha ertelendi. Atakaş Hatayspor'un birçok oyuncusunda tespit edilen Koronavirüs sebebiyle BB. Erzurumspor maçı iptal edilmişti. Akdeniz ekibinin önümüzdeki hafta oynayacağı MKE Ankaragücü maçının da ertelendiği açıklandı.
Atakaş Hatayspor'da 19 kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından maç erteleme kararları devam ediyor.
Süper Ligin beşinci haftasında Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ertelendiği açıklanırken, altıncı haftadaki MKE Ankaragücü maçı için de erteleme kararı verildi.
24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan maç, ileri bir tarihe ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Atakaş Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı. Bu durumun ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.