Atakaş Hatayspor'da 19 kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından maç erteleme kararları devam ediyor.

Süper Ligin beşinci haftasında Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ertelendiği açıklanırken, altıncı haftadaki MKE Ankaragücü maçı için de erteleme kararı verildi.

24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan maç, ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Atakaş Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı. Bu durumun ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.