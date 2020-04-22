Koronavirüs hakkında 10 milyona yakın haber çıktı

Açıklanan son resmi verilere göre, dünyada koronavirüse yakalanan 2 milyon 565 bin 59 kişi olduğu tespit edilirken şu ana kadar salgın hakkında 10 milyona yakın haberin çıktığı duyuruldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 11 Mart'tan bugüne kadar Koronavirüs hakkında yazılı basına 441 bin 440 haber yansıdığı tespit edildi. Online mecralarda 8 milyon 505 bin 312 haber, televizyon kanallarında ise 481 binin üzerinde haber çıkışı olduğu görüldü.

Ajans Press'in, gisanddata "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 22 Nisan 2020 resmi rakamlarına göre dünyada Koronavirüsüne yakalanan 2 milyon 565 bin 258 kişi olduğu tespit edildi. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de açıklanan son rakam 95 bin 591 olarak kaydedildi. Türkiye'nin toplam ölüm sayısında ilk 10'da olmadığı kaydedildi. 15 gün önce ile kıyaslama yapıldığında da dünya genelindeki toplam vakanın bu süreçte 1 milyon 289 bin 517 kişi arttığı saptandı.

Kaynak: DHA