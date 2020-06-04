Koronavirüs hastası kadın, muavini öpüp para vermişti! Test sonuçları açıklandı

İstanbul'da 3 gün önce koronavirüs testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a gitmek üzere otobüse binen Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı bilgisini aldı.

Süreyya Ç., koronavirüs testinin pozitif çıktığını muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

MUAVİNİ ÖPÜP BAHŞİŞ VERDİ

Koronavirüs testi pozitif çıkan yolcu otobüsten inerken muavin Zafer Demir de valizini taşıdı. Kendisine yardımcı olması nedeniyle Süreyya Ç. isimli yolcu, o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL bahşiş verdi. Süreyya Ç. hastanede karantina altına alındı.

Yeniden Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesi sonrası otobüs Bolu'da durduruldu.

Otobüste bulunan herkes Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti.

KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi.