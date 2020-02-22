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  3. Koronavirüs için Türk profesörden yeni umut!

Koronavirüs için Türk profesörden yeni umut!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, TRT Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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22 Şubat 2020 Cumartesi 16:52

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