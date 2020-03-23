Koronavirüs ilacı bulundu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada Koronavirüs için etkili olan ilacın kullanıldığını belirtti. Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından Çin'den gelen Favipiravir isimli ilacın nasıl etkisinin bulunduğu merak eden birçok kişi internette arama yapmaya başladı. Peki Koronavirüs ilacı bulundu mu? | Koronavirüs ilacının adı ne? | Favipiravir koronaya iyi geliyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

KORONAVİRÜS İLACI BULUNDU MU? KORONAVİRÜS İLACININ ADI NE?

Çin'de yeni korona virüsün hastalarının tedavisinde Favipiravir ilacının etkili olduğunun görüldüğü, antiviral ilacın klinik araştırmalarının tamamlandığı bildirildi.

FAVİPİRAVİR KORONAYA İYİ GELİYOR MU?

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Direktörü Zhang Xinmin, Japonya'da 2014 yılında klinik tedavilerde kullanımı onaylanan Favipiravir'in Covid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğunun gözlemlendiğini, klinik deneylerde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmadığını kaydetti. Zhang, basına yaptığı açıklamada, Shenzhen kentinde 80 hastanın tedavisinde yapılan klinik deneylerde, Favipiravir ilacı verilen 35 kişinin durumunun diğer 45 kişiye kıyasla hızla negatife döndüğünün tespit edildiğini söyledi. İlacın, durumu hafif olan veya çok ağır olmayan hastalarda tedavi süresini 11 günden 4 güne kadar düşürebildiği belirtildi. Wuhan kentinde yapılan deneylerde de aynı ilacın hastaların yüksek ateşli olduğu ortalama süreyi 4,2 günden 2,5 güne indirdiği ifade edildi. İlacın, Covid-19 hastaları üzerinde bir yan etkisinin de görülmediği vurgulandı. Yetkili, Covid-19 hastalarının tedavisinde söz konusu ilacın kullanılmasını önerdiklerini, ilacın teşhis ve tedavi planına dâhil edilmesi gerektiğini kaydetti.

TOPLU ÜRETİMİNİN YAPILMASI İÇİN İZİN VERİLDİ

Çinli bir ilaç şirketine ilacın toplu üretimini yapması için izin verildiği aktarıldı. Daha önce, Covid-19 tedavisinde Remdesivir ilacının ismi gündeme gelmiş, ancak ilacı kullanan hastaların durumunda iyileşme görülmesine karşın, daha sonra bazı yan etkilere rastlandığı açıklanmıştı. Çinli yetkili, durumu ağır olan hastaların tedavisinde kök hücre tedavisinin etkili olduğuna işaret ederek, bu tedavinin iltihabı gidererek, akciğerde hasarı ve akciğer fibrozunu azalttığını ifade etti.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN YARIŞ SÜRÜYOR

Diğer yandan Çin devlet medyası, Çin ordusuna bağlı Çin Askerî Tıp Bilimleri Akademisi'nden araştırmacılara muhtemel aşılar için erken dönem klinik deneylerin yapılması için onay verildiğini yazdı. Araştırmacılar, hastaların üzerinde testlere bu hafta başlayabileceği kaydedildi. ABD'li bilim insanları, Covid-19 aşısıyla ilgili klinik deneylerin yapılmaya başlandığını açıklamıştı. Çin'de Covid-19 tedavisinde bazı aşılar için klinik deneylere başlanacağı bildirildi. Aşının beş ayrı yaklaşım izlenerek geliştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Çin'de farklı ekiplerin aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü, tüm ekiplerin klinik öncesi deneyleri nisan ayı içinde bitirmesinin beklendiği ifade edildi. Şanghay Belediyesi Sağlık Komisyonu da geliştirilen bir aşı için klinik deneylerin nisan ortasında başlayacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, bir aşının piyasaya girebilmesinin ancak önümüzdeki yılın ortalarında mümkün olacağını düşündüklerini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düne kadar yapılan 20 bin 345 testte 1236 tanı konulduğunu belirtmiş ve "Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

Bakan Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü.

Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıkların önünü kesmeye çalışıyoruz.

BAKAN KOCA'DAN YAŞLILARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun.

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar, kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanı bu mücadelenin aktörü haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallarına toplum olarak prim vermiyoruz. Mücadelemiz kararlı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor.

KADROYA 32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ DAHİL EDİLECEK

Sağlık Personelimize 32 bin yeni personel ekledik.

Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum.

MASKE İHRACATI DURDURULDU

Maske ihracatı durdurulmuştur. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak, günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de konuşup anlaşmaya başladık. Farklı davrananlara karşı el koyma dahil birtakım tedbirler olacağını ayrıca ifade etmek istiyorum.

"YERLİ SOLUNUM CİHAZININ SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ"

Salgının yayıldığı ülkelerden en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz.

Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.

"TÜRKİYE, TEDBİR ALMAYAN ÜLKELERLE KIYASLANIYOR"

Türkiye, tedbiri ciddi almayan bazı ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslama rasyonel değil. Türkiye sağduyulu bir politika izledi. Sosyal psikolojiyi ise titizlikle dikkate aldı. Hastalığın yayılmasına neden olacak uygulamalardan uzak durdu. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var.

İyileşen hastalarımız var. Önümüzdeki süreçte açıklayacağız.

"ÇİN'DEN İLAÇ GETİRİLDİ"

Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?

Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Devletin ilan etmesi gerekmiyor.

OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Kurulumuz eğitim konusunu çarşamba günü ele alacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı da katılacak.

BAKAN KOCA: "SAĞLIK PERSONELİNDE POZİTİF VAKA VAR"

Sağlık personeli içinde pozitif olan vakalarımız maalesef var.

YETERSİZ TEST YAPILDIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Biz baştan kimlere test yapılabiliri konuştuk. Öncelikle Çin geçmişi ve teması olan kişilere dendi. Dinamik yapı olduğu için sürekli değişti. Devamında İran, İtalya ve Avrupa olarak değişti. Daha sonra yurt dışı dendi, şimdi artık semptom olan herkese. Bu algoritmaya göre hareket ettik. Şu dönemde test sayısı fazla olacak. Baştan düşük olan, şimdi 3 binlere çıktığımız, önümüzdeki dönemde 10-15 bine çıkacağız.

Pozitif sonuç çıktığında devamında temaslıyı bulmamız gerekiyor. Temas ettiği kişilere tarama olmazsa giderek artar. O yüzden kamu/özel kimler çalışabilecekse bunun bilgisini bize verme zorunluluğu var. O bilgiyi veren her kurumla çalışıyoruz.

Aldığımız kitleri ücretini vererek alıyoruz.

VAN'DAKİ KORONAVİRÜS VAKALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yaygın olarak ülkenin genelinde pozitif vakaların olduğunu biliyoruz. Van bunlar içinde öne çıkan bir ilimiz değil. Van'da vakalarımız var ama 10'un üzerinde değil.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 330 bini aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14 bini geçti.

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 59 bin 138 oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüsün dünya genelindeki merkez üssü Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 3 bin 261'e yükselirken, vaka sayısı ise 81 bin 54 oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 391'e yükselirken, vaka sayısı ise 32 bin 801'e ulaştı.

İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerindenReal Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin koronavirüsle mücadele konusunda ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.

Artan vaka sayıları yeni tedbirleri de beraberinde getirdi

Lübnan'da vaka sayısı 230'a yükselirken, Başbakan Hassan Diyab vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kanada'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının 19’a çıktığı bildirildi, vaka sayısı 1298'e yükseldi.

Senegal'de tespit edilen vaka sayısı 56'ya çıkarken, bir vakanın tespit edildiği Çad'daki mahkumlar koronavirüs arbedesi sırasında firar etti.

Tunus'ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ve vaka sayısı da 75'e yükselirken, ülkenin bugünden başlayarak 4 Nisan'a kadar karantina altında tutulacağı kaydedildi.

Irak'ta ise salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı, vaka sayısı 233 olarak tespit edildi. Ülkede sokağa çıkma yasağı da bir hafta uzatıldı.

Koronavirüs kaynaklı can kaybının 15 ve vaka sayısının 139'a yükseldiği Cezayir'de Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, "En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz." dedi.

Singapur'da vaka sayısı 432'ye yükselirken, ülke salgın nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı.

Singapur Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını kapatıyor

Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 104, Suudi Arabistan'da 511'e çıktı.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te ise vaka sayısı 94'e yükseldi. Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) yerel saatle 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) şehirler arası ulaşım durduruldu.

Sırbistan'da vaka sayısı 222, Hırvatistan'da 253, Slovenya'da 383 ve Arnavutluk'ta 89 oldu.

Avrupa ülkelerinde de vaka sayıları arttı

Hollanda'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 179'a, vaka sayısı da 573 artarak 4 bin 204'e çıktı.

Malta’da Sağlık Bakanı Chris Fearne, son 24 saatte 17 yeni vaka eklenerek, ülke genelinde toplam vaka sayısının 90’a çıktığını açıkladı.

İsviçre'de vaka sayısı 7014'e, ölü sayısı da 80'e yükseldi.

Avusturya Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, vaka sayısı 3 bin 244’e yükselirken, ölü sayısı 8 kişi artarak 16’ya ulaştı.

Polonya Sağlık Bakanlığı da vaka sayısının 563’e, ölü sayısının ise 7’ye çıktığını duyurdu.

Yunanistan’da koronavirüs salgını nedeniyle yarın saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısının 15 olduğu, vaka sayısının ise 94 artarak 624’e çıktığı açıklandı.

İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükselirken, vaka sayısı 5 bin 683'e ulaştı.

Vaka sayıları bugün Belçika'da 3 bin 401, Almanya'da 24 bin 714 ve Fransa'da 14 bin 459 olarak kaydedildi.

Öte yandan, Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı alınan ilave önlemler kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, Aileler ve birlikte yaşayanları kapsamayan yasağa uymayanlara yaptırım uygulanacağı açıklandı.

YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı; Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

'Corona virüsü nasıl bulaşır?' sorusu ülkemizde de corona virüsüne karşı araştırılan en fazla konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaparken, hastalığın genellikle solunum, öksürme, dokunma gibi eylemlerle bulaştığının da altını çiziyor. İşte, corona virüsünün bulaşma şekilleri şöyle anlatılabilir;

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI

El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

KORONAVİRÜS İLE KOVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KOVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmi