Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme! Yolcu gemisinde virüsün izlerine rastlandı

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (CDC) yayınladığı bir araştırmada Japonya'da karantinaya alınan bir yolcu gemisinde (Diamond Princess), enfekte olmuş kişilerin kaldığı odalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izlerine rastlandı.

Daily Mail’in haberine göre araştırmacılar, yeni tip koronavirüs (kovid-19) formunun iki haftadan fazla bir süre boyunca hayatta kalabildiğini keşfettiler.

İzler semptom gösteren veya asemptomatik olan yolcuların odaları boşaltıldıktan 17 gün sonra bulundu.

Araştırmacılara göre, virüsün izlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olup olmadığını söylemek mümkün değil.

Gemide 700den fazla vaka mevcuttu ve Japonya’nın Yokohama sahilinde karantinaya alınmıştı.

3 GÜNE KADAR YAŞAYABİLDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Daha önce yayınlanan bir çalışmada, virüsün plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde üç güne kadar yaşayabildiği ancak zamanla zarar verme seviyesinin önemli ölçüde düştüğü bulunmuştu.

GEMİDEKİ TEMİZLENMEMİŞ ODALARA BAKILDI

CDC son araştırmasını yaparken gemideki henüz temizlenmemiş odalara baktı. Araştırmacılar temizliğin virüsü öldürmede etkili bir yol olduğunu doğruladı.

Ayrıca CDC gemide enfeksiyon yayılmasının gemi karantinaya girmeden önce gerçekleştiğini belirtti. Araştırmaya göre geminin kardeş gemisi Grand Princess’te mürettebatın virüsü kaptığı ve yolculara onlardan bulaştığına inanılıyor.