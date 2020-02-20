Korkutan uyarı: "Koronavirüs kalıcı olabilir" Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başka ülkelere sıçrayan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) konuştu.

1 11 Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) konuştu.