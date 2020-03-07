Koronavirüs İstanbul'da var mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik açıklama

Tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs tehlikesine ülkeler önlemlerini almaya devam ediyor. İstanbul'da da bu virüsün yayıldığına dair iddialar vatandaşın aklına Koronavirüs İstanbul'da var mı? şüphesini getirdi. Bu spekülasyonlara karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin komşu ülkelerinde dahi görülen koronavirüs için vatandaşlar endişe duymaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüldüğü iddiaları halkın daha da telaşlanmasına neden oldu. Çoğu insan Koronavirüs İstanbul'da var mı? sorusuyla bu konuya cevap ararken kimi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan virüsle ilgili son durum açıklaması bekledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün bu konuyla ilgili gereken açıklamayı verdi. İşte Ekrem İmamoğlu'ndan Koronavirüs İstanbul'da var mı? sorusuna cevap...

KORONAVİRÜS İSTANBUL'DA VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'NA İstanbul'da corona vakası görülüp görülmediğine ilişkin soruya “Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan açıklamaların haricinde bize ulaşan bir bilgi yok” yanıtını verdi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dün AB Büyükelçileri ile beraberdim, Avrupa ülkelerinde birçok fuar ve ticari aktivite iptal edildi. Ne yazık ki ulaşım yavaşlamış durumda. Şuan Laleli'deyiz burada bile ticareti etkileyen boyutu var. Uzakdoğu'daki tedarikçilerinden etkileniyor, gelmek isteyen insanların gelmemeyi tercih etmesinden dolayı etkiliyor”dedi.

Toplu kullanım alanlarıyla ilgili olarak “Yine 40 otobüsü arkadaşlarım dizayn etti ve İstanbul'da gezici olarak dezenfekte imkanı ve fırsatı tanımak üzere İstanbul'a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır, başlıyorlar yarın öbür gün. Sizlere de tanıtacağız hangi gün hizmeti vereceğini” diye konuştu.

Gazetecilerin “Siz de rahatsızsınız, kişisel olarak aldığınız önlemler var mı?” sorusuna ise ''Var tabi, mümkün olduğu kadar sarılmamaya sadece tokalaşmaya (çalışıyorum.) Hatta bazen onu bile tercih etmeden başta evde çocuklarımı ve eşimi koruyarak dışarıda da insanlara bunu bulaştırmamaya dönük biraz mesafe koymak zorunda kalıyoruz.

Bunun mesajını da verelim ‘lütfen bu dönemde birbirinize geçici olarak mesafeler koyun.' Ama sevgide ve o gülen yüzde hiç eksilme olmasın. Ama bazen tokalaşmayın ki kesinlikle öpüşmeyi tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Allah korusun, yoğun bir bulaşıcı hastalık da var sadece corona virüsü değil.'' dedi.

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