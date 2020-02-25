Koronavirüs, İsviçre'ye de sıçradı!

İsviçre Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili açıklama yapıldı.

İsviçre Sağlık Bakanlığı, İsviçre'de ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu..

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp birçok ülkeye yayılan salgın sebebiyle şimdiye kadar dünya çapında 2 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

Bugün de, Hırvatistan ve Avustralya'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edilmişti.