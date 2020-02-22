Koronavirüs İtalya'da da can aldı! Ölüm ve vaka sayısı artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ve vaka sayısı her gün artıyor.Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldi.

SON 24 SAATTE 109 ÖLÜM

Bununla birlikte son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19’dan can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 347’ye ulaştı.

Ayrıca virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 365’e, müşahede altına alınan kişilerin sayısının 113 bin 564’e gerilediği bildirilirken, bugüne kadar taburcu edilen kişilerin saysı ise 20 bini aştı.

Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong’da 68’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.

İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Padavo kentinde koronavirüs testlerinden geçirilen ve sonuçları bugün kesinleşen 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde öldüğünü açıkladı.

Zaia, hastayı başka bir hastaneye sevk etmeyi düşündüklerini ancak buna zamanın yetmediğini de ifade etti.

CONTE: DURUM KONTROL ALTINDA

Diğer yandan, Brüksel’de bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Conte, Brüksel’deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma'da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, burada yaptığı açıklamada ise "Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya dönük yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi.

17 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide Kovid-19 vakası olduğu dün kesinleşmişti.

Özellikle Lombardiya Bölgesi’nde küçük ölçekli 10 yerleşim yerinde 5’i sağlık görevlisi olmak üzere 15 kişide, Veneto Bölgesi’nde de 2 kişide Kovid-19 salgını olduğu bilgisi cuma akşam saatlerinde netleşmişti.

Bu bilginin ardından kısa süre sonra Veneto Bölgesi’nde tedavi gören 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki hastanın öldüğü haberi, İtalya'da salgın nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Lombardiya Bölgesi’ndeki vakalarla, ülke genelinde bir anda fırlayan vakalar sonrasında Sağlık Bakanı Sperenza, bölgenin başkenti Milano'da yaptığı basın toplantısında, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurmuştu.

Kovid-19'un hızlı şekilde yayılmasına yol açan kişinin Lombardiya’nın Codugno beldesinde 38 yaşındaki bir İtalyan olduğu, söz konusu kişinin Çin’den gelen iş arkadaşlarıyla görüştüğü ve daha sonra karısı ve halı sahadaki takım arkadaşı olmak üzere etrafındakilere virüsü bulaştırdığı belirtilmişti.

İtalya’nın kuzeyinde dün ortaya çıkan yeni vakalar dışında, Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin'den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 dolayısıyla tedavileri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüs vakası 11'e yükseldi

Bakan Koca İran'daki koronavirüs vakaları için konuştu

Koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

İran'da iki kişi Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Rize'de koronavirüs paniği! Bir kişi karantina altına alındı

Koronavirüs komşuya sıçradı

Çİn'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Çin'de bir kişi, insanlara tükürüğüyle koronavirüs bulaştırırken görüntülendi! Koronavirüsten dolayı ölümler artıyor! Vaka sayısı 8 bin 689 oldu

Koronavirüse ilişkin dikkat çeken açıklama: İlk denemeler olumlu

Kuzey Kore'de koronavirüs karantinasındaki kişi öldürüldü

Çin'de koronavirüs tedavisi olan kişiyi tekme tokat dövdüler

Japonya'da koronavirüsten karantina altına alınan gemide yeni gelişme