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Koronavirüs kabusu! 8 belediye çalışanı karantina altına alındı

Kuşadası Belediyesi’nde çalışan bir personel koronavirüse yakalandı. Personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle birlikte çalıştığı 8 mesai arkadaşının karantina altına alındığı belirtildi.

Koronavirüs kabusu! 8 belediye çalışanı karantina altına alındı

Kuşadası Belediyesi’nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin açıklamasında, çağrı merkezinde çalışan bir personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bu durum üzerine koronavirüse yakalanan personelle birlikte çalışan 8 personelin evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Kuşadası Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“ Güvercin Masa Çağrı Merkezi’nde görev yapan bir mesai arkadaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, 8 çağrı merkezi çalışanımız 14 günlük karantinaya alınmıştır. Sağlık durumları iyi olan çalışma arkadaşlarımızın bu süreçte evlerinden çalışabilmeleri için gerekli teknolojik altyapı hazırlanmış olup, Güvercin Masa hizmetimizde herhangi bir aksama oluşmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır “ 

8 belediye çalışanı karantina altına alındı

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