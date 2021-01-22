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  3. Koronavirüs kabusunda yeni gelişme! Polonya'da virüsün hızlı yayılan türü tespit edildi

Koronavirüs kabusunda yeni gelişme! Polonya'da virüsün hızlı yayılan türü tespit edildi

Polonya'da koronavirüse yakalanan bir kişiden alınan numunenin incelenmesi sonucu virüsün İngiltere'de hızlı yayılan türü tespit edildi.

Koronavirüs kabusunda yeni gelişme! Polonya'da virüsün hızlı yayılan türü tespit edildi

Dünya koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarına yavaş da olsa başlarken virüsün mutasyona uğramış yeni türleri ortaya çıkıyor. İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonun ardından bu kez de Polonya'da virüsün mutasyona uğramış yeni bir türü keşfedildi.

Polonya Haber Ajansı PAP’ın haberine göre  Zlotniki kentinde bulunan GenXone laboratuvarında vir hastadan alınan numune incelendi. Yapılan incelemede İngiltere’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.

Haberde, hastanın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, laboratuvarın Kovid-19’un mutasyona uğramış türleri üzerine çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekildi.

VİRÜSÜN YAYILIMI HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILACAK

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ne kadar yayıldığını saptamak ve olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir çalışmanın başlatılacağını söyledi.

POLONYA'DA SALGININ SON DURUMU

Polonya’da son 24 saatte 7 bin 152 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 457 bin 755’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 419 artışla 34 bin 561’e yükseldi.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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