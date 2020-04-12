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Koronavirüs karantinasından kaçan genç, yakalandı

ŞIRNAK'ta, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı yurttan kaçan Mehmet Ç. (23), Cizre ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Koronavirüs karantinasından kaçan genç, yakalandı

ŞIRNAK'ta, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı yurttan kaçan Mehmet Ç. (23), Cizre ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gencin temas ettiği yerler ise dezenfekte edildi.

Koronavirüs şüphesiyle kent merkezindeki yurtta karantinada tutulan Mehmet Ç., akşam saatlerinde kaçtı. Görevlilerin bilgi vermesiyle polis arama çalışması başlattı. Mehmet Ç.'nin Cizre ilçesine gittiği belirlendi ve ilçede alarm durumuna geçildi. Yapılan çalışmayla Mehmet Ç. Nuh Mahallesi'nde bulunan Yafes Caddesinde görüldü. Polislerin tedavisi için teslim olması gerektiğini söylediği genç uzun süre ikna olmadı. Annesinin de olay yerine gelerek konuştuğu genç, bir süre sonra ikna olup özel giysili sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Ç. tedaviye alınırken, temas ettiği yerler ise dezenfekte edildi.

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Kaynak: DHA




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