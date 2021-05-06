Koronavirüs tüm dünyada etkisini hissettirmeye devam ediyor. Aşılama programları devam etmesine rağmen, virüsle ilgili tam olarak umut veren bir gelişme yaşanmadı. Tüm dünyanın merak ettiği Koronavirüs ne zaman bitecek 2021? sorusunun yanıtları konusunda ise farklı fikirler hakim ve henüz uzmanlar tarafından görüş birliğine varılabilmiş değil. İşte koronavirüsün ne zaman biteceğine dair görüşler...

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Hayatımızı etkisi altına alan ve tüm dünyada düzenleri alt üst eden koronavirüsün biteceği tarihle ilgili kesin bilgi bulunmuyor. Ancak uzman isimlerden çeşitli tahminler gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüsün biteceği tarihe ilişkin öngörüler...

"SALGININ BİTMESİ İÇİN AŞILAMA ORANLARININ YÜKSEK OLMASI ŞART"

Biontech aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin salgınla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.

Şahin yaptığı açıklamada gelecek 12 ay içerisinde sürü bağışıklığı beklediğini söyleyerek, "Aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün" dedi.

"OLABİLDİĞİ KADAR ÇOK İNSANIN AŞI OLMASINI İSTİYORUZ"

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Özlem Türeci ise "Ne kadar çok aşımız olursa o kadar iyi olur. Teoride onları karıştırabiliriz de çünkü günün sonunda amacımız sürü bağışıklığı sağlamak. Olabilecek kadar çok insanın aşı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı

"2022 YILINDA HAYAT NORMALE DÖNECEK"

Amerikalı girişimci, yazılımcı, yazar, Bill Gates ise 26 Nisan 2021 tarihli açıklamasında hayatın 2022 yılında normale dönmesini öngördüğünü açıklamıştı.

"SALGINLA MÜCADELE EN AZ 10 YIL SÜRECEK"

İngiltere’de Corona Virüsü Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock'ten koronavirüsle ilgili korkutucu açıklama geldi. 12 Şubat 2021 tarihli haberlerde Peacock, ilk olarak İngiltere’nin Kent şehrinde görülen mtuasyonunun tüm dünyaya yayılacağını açıkladı. BBC’ye konuşan Peacock, salgınla mücadelenin en az 10 yıl süreceğini söyledi.

"PANDEMİ TÜM DÜNYAYI SARACAK VE 3 YIL SÜRECEK"

Ayrıca Almanya’da Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı’nda hazırlanan “Risk Analizi ve Halkı Koruma” başlıklı raporda pandemi ile ilgili uyarılarda bulunulmuştu. 25 Mart 2020 tarihli haberde söz konusu raporda yaşanacak pandeminin tüm dünyayı saracağı ve 3 yıl süreceği ifade edildi.

"KORONAVİRÜS 2025 YILINA DEK KAYBOLMAYABİLİR"

Harvard Üniversitesi'nden yapılan açıklama da oldukça karamsar nitelikte oldu. 15 Nisan 2020 tarihli haberlerde Harvard Üniversitesi araştırmasında sosyal mesafe tedbirlerinin 2022'ye dek sürmesinin gerekeceği, salgının yıllık döngüler halinde 2025'e dek kaybolmayabileceği belirtildi.

"PANDEMİNİN NE ZAMAN BİTECEĞİNE DAİR BİR TAHMİNİM YOK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier'den de iç açıcı açıklama gelmedi. 08 Nisan 2020 tarihli habere yansıyan ifadelerde Christian Lindmeier, bu iş ne zaman bitecek sorusuna "Bu tamamen aşı ve ilaç çalışmalarına bağlı. Bu ikisini ne kadar yakın sürede bulacağımıza bağlı. Dolayısıyla bu konuda, bu noktada bir öngörümüz yok. Bu konuda bir tahminim yok maalesef." yanıtını verdi.

"KORONAVİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Dünya Sağlık Örgütü, 29 Aralık 2020 tarihli haberlere yansıyan kapsamlı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tarih verilmediği gibi, "Corona virüsü ile yaşamayı öğrenmemiz gerek" ifadesi kullanıldı.