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  3. Koronavirüs nedeni ile anne ve bebek ölümleri arttı!

Koronavirüs nedeni ile anne ve bebek ölümleri arttı!

Koronavirüs nedeniyle anne ve bebek ölümleri giderek artmaya başladı. alya'da da ilkbaharda ölü doğumların üç katına çıktığı görüldü.

Koronavirüs nedeni ile anne ve bebek ölümleri arttı!

Dünya genelinde anne ve bebek ölümlerinde ciddi artışların gözlendiği duyuruldu. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosuna göre ölü doğumlar için ulusal ortalama oran binde 3,8 fakat bu oran şubat ve haziran arasında 9,31'e, temmuz ayında ise 14,2'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeni ile anne ve bebek ölümleri arttı!

İtalya'da da ilkbaharda ölü doğumların üç katına çıktığı görüldü. Nepal'de yapılan büyük bir araştırmanın sonucunda ise ölü doğumların binde 14'ten 21'e yükseldiği belirlendi. Benzer bulgular Hindistan'dan İran'a, Pakistan'dan Peru'ya, Bangladeş'ten Brezilya'ya olmak üzere hemen hemen bütün dünyada gözlendi. Bazı doktorlar ölü doğumlardaki artışın koronavirüsten kaynaklandığını öne sürdü. Ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Koronavirüs nedeni ile anne ve bebek ölümleri arttı!

PANDEMİ NEDENİ İLE KONTROLLERE GELMİYORLAR

St George's Hastanesinde ölü doğum yapan kadınların hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Londra'dan kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Asma Khalil, pandemi yüzünden hamilelerin randevularına gelemediklerini ve bu sebeple doğum süreçlerinin iyi takip edilemediğini belirtti. Ayrıca doğum ünitelerinde görevli hekim ile sağlık çalışanlarının koronavirüs vakalarına bakmak için görevlendirilmesinin de önemli bir etken olduğu vurgulandı. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu Başkanı Franka Cadée "Hamilelerin, kendi kendilerini izole etmeleri bebek için riskli olabilir" uyarısında bulundu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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