Koronavirüs nedeniyle 16 ihale iptal edildi

İSTANBUL'da çeşitli kamu kurumlarına ait 16 ihale koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle iptal edildi. İptal edilen ihalelerin 5'i Kartal Belediyesi'ne ait.

Koronavirüs salgını, kamu kurumlarının daha önce programladığı ve ilan ettiği ihalelerin yapılmasını da etkiliyor. İstanbul'un ilçe belediyelerinden Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Şişli, Ataşehir ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı Beyoğlu Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Türk Eximbank A.Ş.), TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 16 ihale koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Belediyelerin iptal ihaleleri

Kartal Belediyesi'nin iptal ettiği 5 ihale şunlar: "Yazıcı ve Fotokopi Makinesi Alımı", "Çim Biçimi ve Ağaç Budama Bakım Hizmeti", "2020 Yılı Ramazan Ayı İftar ve Sahur Yemeği Hizmet alımı", "Hazır Beton Alımı", "Ahşap Malzeme Alımı".

Pendik Belediyesi "Tatlı Alımı" ve "2020 Yılı Ramazan Ayı Etkinlikleri Organizasyonu" ihalelerini, "Covid 19 önlemleri sebebiyle" diyerek iptal etti.

Eyüpsultan Belediyesi "2020 Yılı Ramazan Ayı Etkinlikleri Hizmet Alımı İşi" ihalesini şu gerekçeyle iptal etti: " Ülkemizde devam eden Covid-19 Korona virüsü salgını nedeniyle hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda ülke genelinde tüm etkinlik ve organizasyonların iptal edilmesi sebebiyle ihalenin iptaline karar verilmiştir."

Beylikdüzü Belediyesi, "İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Bayram Kıyafeti Alı" ihalesini, "Ülkemizde ve tüm dünyada yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid19 genel salgın hastalığının önüne geçmek amaçlı olarak" gerekçesiyle iptal etti.

Şişli Belediyesi, "İnşaat Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 2020 Yılı Yazlık-Kışlık Giyim" alımı ihalesini coronavirüs nedeniyle iptal etti. İptal gerekçesinde şöyle denildi:

"COVID-19 salgını nedeniyle rekabet koşullarının oluşamayacağından dolayı ihale iptal edilmiştir."

Ataşehir Belediyesi "Asfalt Kaplama Yapım İşi" ihalesini iptal gerekçesinde şöyle dedi:

"Son dönemde yaygın olan corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya çapında ve ülkemizde vaka ve vefat oranları artmakta, dolayısıyla zor günler yaşanmaktadır. Covid-19 virüsünün en çok yayılma alanının birebir yakın insan teması olduğu konunun uzmanları tarafından belirtilmektedir. Bu salgın hastalığın ne kadar süreceği, etkisinin azalıp azalmayacağı gibi konular halen belirsizliğini korumaktadır. Yukarıda anlatılanlar nedeniyle ihalenin 4734 sayılı kanunun 40. maddesine istinaden ihale yetkilisince iptal edilmiştir."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, "35 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi ve Ekipmanları" alımı ile "Sistem ve Network Bakım ve Destek" hizmet alım ihalelerini iptal etti. Her iki ihale de aynı gerekçeyle iptal edildi: "Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale esnasında oluşabilecek salgın tehdidini önlemek için ihale iptal edilmiştir."

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Beyoğlu Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, "28 Kişilik Personel" hizmet alım ihalesini, "Dışsal Zorlayıcı Sebep (Covid-19) Nedeniyle belirsizliğin ortaya çıkması" gerekçesiyle iptal etti.

TCDD

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, "Köprü ve Menfezlerin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatların Yapılması İşleri" ihalesini iptal etti. İptal gerekçesinde şöyle denildi:

"Korona Virüs Sebebiyle Cumhurbaşkanlığımız Tarafından Alınan Tedbirler ve Seyahat Kısıtlamaları Kapsamında Yeterli Rekabet Koşullarının Oluşmadığı Nedenleriyle İhale İptal edilmiştir".

Türk Eximbank A.Ş.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Türk Eximbank A.Ş.), "Personel Taşımacılığı Servis Hizmeti Alımı" adı altında açtığı ihaleyi iptal etti. İptal gerekçesinde, "Koronavirüs (2019-nCov) salgını tedbirleri çerçevesinde ihalenin E-İhale olarak yapılması için iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA