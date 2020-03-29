Koronavirüs nedeniyle az bilet satılacak

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yarından itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seyahat belgesine sahip olan yolcuların uçuşları ile ilgili bilgi veren Ekşi, "yan koltuk boş uygulaması yapacağız" dedi.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yalan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona Virüs ile mücadele kapsamında İç hat seferlerimiz için: Uçak içinde "Yan Koltuk Boş" uygulaması yapacağız. (az bilet satılacak) Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz" dedi.

Kaynak: DHA