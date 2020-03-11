Koronavirüs nedeniyle Formula E'nin Endonezya ayağı da ertelendi
Organizasyonun 2020 takviminde ertelenen yarış sayısı 3'e yükseldi
ANKARA (AA) - Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nın 2020 takviminde yer alan Cakarta E-Prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koşulması planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden 6 Haziran'da düzenlenemeyecek.
Salgın yüzünden 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayakları da ertelenmişti.
Kaynak: AA
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