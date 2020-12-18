Koronavirüs nedeniyle ölen müslümanların cesetleri zorla yakılıyor!

Sri Lanka'da nisan ayında başlatılan cesetlerin yakılması zorunluluğu ülkede infiale yol açtı. Müslüman aileler, yakınlarının cesetlerini morgdan almayarak protesto etmeye başladı. Yaklaşık 10 gündür 19 cesedin sahipsiz olarak morgda bekletilmesine rağmen ülkede bugün 5 ceset daha yakıldı.

İTİRAZLAR GEREKÇESİZ REDDEDİLDİ

Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar Müslümanların cenazelerinin yakılmasına ilişkin 12 dilekçeyle Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.

Birleşmiş Milletler'in Colombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Sri Lanka hükümetini Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırdı. Sri Lanka Müslüman Konseyi de ülkede Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybeden kişilerin çoğunlukla Müslüman olduğunu açıkladı.

TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN BEYAZ KURDELE BAĞLADILAR

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti. Başkent Kolombo'da Kovid-19 yüzünden ölen çoğu kişinin cesetlerinin yakıldığı Borella Krematoryumu'nun önünde toplanan Katolik, Anglikan ve Metodist kiliselerine mensup rahipler, zorunlu uygulamaya tepki göstermek için binanın çitlerine beyaz kurdele bağladı.