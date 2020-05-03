Koronavirüs nedeniyle ölen Ömer Döngeloğlu toprağa verildi

Koronavirüsün hayattan ayırdığı isimlerden ilahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüs olabileceği şüphesiyle Başakşehir Hastanesi'ne başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Bir süre tedavi gören Döngeloğlu'nun bugün durumu ağırlaştı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesi'nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

TÖRENE KATILANLAR

Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mücahit Arslan, Eyüp Özsoy ve Ahmet Hamdi Çamlı ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Cenazeye katılanların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri ve maske kullandıkları görülürken, defnedecek kişilerin koruyucu tulum giydikleri görüldü.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat),(ö. 03.05.2020 Istanbul COVID-19 ) Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir hastanesinde 03.05.2020 tarihinde vefat etmiştir.

ESERLERİ

Peygamberin İzinde

Allah’a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus’ab bin Umeyr

Ömer Döngeloğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Ömer Döngeloğlu kimdir? Kaç yaşında? | Ömer Döngeloğlu neden öldü?