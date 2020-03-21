Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bine dayandı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs(Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı "Worldometer" internet sitesi verilerine göre 11 bin 417 olarak bildirildi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE ?

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edilen Kovid-19, şimdiye kadar 9 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olurken, vaka sayısı bir günde 2 kat arttı. Sağlık Bakanı Koca, enfekte sayısının 670 olduğunu söylerken vatandaşların hijyen kurallarına ve çağrılara riayet etmesi gerektiğini söyledi.

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