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  3. Koronavirüs nedeniyle sosyal hayattan izole olmak isteyenler ahşap evlere akın etti!

Koronavirüs nedeniyle sosyal hayattan izole olmak isteyenler ahşap evlere akın etti!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar ahşap evleri tercih ederek doğa ile iç içe bir yaşamı tercih etmeye başladı. Şehrin gürültüsünden ve salgın tehlikesinden kaçan aileler vakitlerini, bahçelerinde sebze yetiştirerek, çocuklarıyla oyun oynayarak geçiriyor.

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16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:17

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