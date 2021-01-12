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  3. Koronavirüs onlara engel olamıyor! Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs onlara engel olamıyor! Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi

Kocaeli'de kısıtlama saatlerinde, kapalı olması gereken 2 kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs onlara engel olamıyor! Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi

Kocaeli’nin İzmit'te yaşanan olayda korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehaneye yapılan polis baskınında, kumar oynarken yakalanan 12 kişiye para cezası kesildi.

Koronavirüs onlara engel olamıyor! Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi

İzmit’te korona virüs tehlikesine rağmen kapalı olması gereken kahvehanede kısıtlama saatlerinde oyun oynarken yakalanan 12 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan ve korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanede kısıtlama saatlerinde kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis ekipleri, kahvehane içinde kumar oynayan 12 kişiyi suçüstü yakaladı. İş yerlerinin birinde ise duvara asılı halde kumar makinesi ele geçirildi.

Yapılan baskında 12 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası kesilirken, ayrıca 2 şahsa da kumar oynatmak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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