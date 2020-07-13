Koronavirüs paniği: 221 asker karantinada!
Burdur'da, 58'inci Piyade Alayı'nda Kovid-19 testleri pozitif çıkan 33 askerin tedaviye alındığı açıklandı.Bu açıklamanın ardından, vakaların temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı öğrenildi.
Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Gölhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakaya rastlanan Yusufça beldesinde 4 ev karantinaya alındı.
Çavdır ilçesinin Kızıllar köyünde de pozitif vakaya rastlanması üzerine ise bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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