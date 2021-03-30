Koronavirüs risk haritasındaki tek mavi il Şırnak'ın sırrı belli oldu! 6 maddede koronayı dize getirdiler

Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınındaki son durumu gösteren illere göre risk haritası açıklandı. İlk haritada mavi olan illerin sarı renk kategorisine geçerken tek Şırnak mavi kategoride kaldı. Bu durumun nedeni merak konusu olurken uzmanlar değerlendirmelerde bulunarak bu başarıyı masaya yatırdı.

İşte uzmanlara göre Şırnak'ta şu tedbirler uygulandı:

- Habur Gümrük Kapısı'nda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 15 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi.

- Askeri birlikler içerisinde karantina alanları oluşturuldu. 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı.

- Kentteki öğrenci yurtları karantina yerleri olarak kullanıldı.

- Türkiye'de ilk kez maske kuralı yaygın olarak hayata geçirilen Şırnak'ta filyasyon ekiplerinin yanı sıra mobil tarama ekipleri de salgınla mücadelede görev aldı.

- İl Sağlık Müdürlüğü salgına karşı vatandaşlara yaptığı bilgilendirmelerle kurallara riayet edilmesini sağladı.

- Vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, haftanın belirli günlerinde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelgeye göre yeni risk haritasında iller şöyle kategorilendi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)



Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)



Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)



Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)