Koronavirüs sadece tek bir yüzeyde yaşayamıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüs eskisinden çok daha dayanıklı ve ölümcül durumda. Virüsten korunmak için takılan maske ve eldivenlerin bir etkisi bulunmuyor. Araştırmaya göre ölümcül virüsün yaşayamadığı tek yüzey yüzde 100 pamuklu kumaşlar...