Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen filmlerin yeni vizyon tarihi!

Tüm dünyayı olumsuz şekilde etkileyen yeni tip korona virüs salgını sinemaseverlerin merakla beklediği bir çok film çekimlerinin ertelenmesine ve vizyon tarihinin 2021 yılına kaymasına neden oldu. Bir çok yüsek bütçeli filmin çekimleri durduruldu. Peki merakla beklenen filmlerin yeni vizyon tarihleri ne oldu?

Binlerce insanın severek takip ettiği Marvel açısından da sonuç değişmedi. Salgın nedeni ile 2020 yılında Marvel filmi de maalesef göremeyeceğiz.

İşte merakla beklenen sinema filmlerinin yeni vizyon tarihleri;

WEST SIDE STORY, 1 YIL SONRASINA ERTELENDİ

Arthur Laurents'in kitabından uyarlanmış olan "West Side Story"nin önemli bir Akademi Ödülleri yarışmacısı olması bekleniyordu. Bir çok sinema filmi gibi "West Side Story"nin vizyon tarihi ertelendi. "West Side Story", 18 Aralık 2020 yerine, 10 Aralık 2021'de gösterime girecek.

1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan West Side Story, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediyor.

DEATH ON NILE, YIL SONUNDA GÖSTERİME GİRECEK

“Murder on the Orient Express” filminin devamı niteliğindeki “Death on the Nile”, 23 Ekim'de planladığı galasını 18 Aralık 2020'de yapacak.

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam filmi Nil'de Ölüm, Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlanırken sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vakasını konu ediniyor.

MARVEL HAYRANLARINA ÜZÜCÜ HABER

Salgın nedeni ile merakla beklenen Süper güçlü bir uzaylı ırkı hakkında çizgi roman macerası olan “Eternals”, 12 Şubat 2021 yerine, 5 Kasım 2021'de gösterime girecek.

Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstleneceği film, Jack Kirby'nin yaratıcısı olduğu 1976 yapımı çizgi romanlardan uyarlandı. Filmin başrollerinde Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan ve Kumail Nanjiani yer alıyor.

ERTELEMELER SONRASI FİLMLERİN YENİ VİZYON TARİHLERİ

2020 YILINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

The Empty Man — 23 Ekim

Soul — 20 Kasım

Free Guy — 11 Aralık

Death on the Nile — 18 Aralık

2021 YILINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Everybody’s Talking About Jamie — 22 Ocak

The King’s Man — 12 Şubat

Raya and the Last Dragon — 12 Mart

Bob’s Burgers — 9 Nisan

Ron’s Gone Wrong — 23 Nisan

Black Widow — 7 Mayıs

Cruella — 28 Mayıs

Luca — 18 Haziran

Shang Chi and The Legend Of The Ten Rings — 9 Temmuz

Jungle Cruise — 30 Temmuz

Deep Water — 13 Ağustos

Beatles Get Back — 27 Ağustos

The Last Duel — 15 Ekim

Eternals — 5 Kasım

West Side Story — 10 Aralık