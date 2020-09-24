Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen filmlerin yeni vizyon tarihi!
Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla sinema sektöründe bir çok film çekimleri ve vizyon tarihi ertelendi. Disney, Black Widow, West Side Story ve The Eternals gibi büyük prodüksiyonlu bir çok filmin vizyon tarihi 2021 yılına sarktı. İşte ertelemelerin ardından filmlerin yeni vizyon tarihi haberimizde..
Tüm dünyayı olumsuz şekilde etkileyen yeni tip korona virüs salgını sinemaseverlerin merakla beklediği bir çok film çekimlerinin ertelenmesine ve vizyon tarihinin 2021 yılına kaymasına neden oldu. Bir çok yüsek bütçeli filmin çekimleri durduruldu. Peki merakla beklenen filmlerin yeni vizyon tarihleri ne oldu?
Binlerce insanın severek takip ettiği Marvel açısından da sonuç değişmedi. Salgın nedeni ile 2020 yılında Marvel filmi de maalesef göremeyeceğiz.
İşte merakla beklenen sinema filmlerinin yeni vizyon tarihleri;
WEST SIDE STORY, 1 YIL SONRASINA ERTELENDİ
Arthur Laurents'in kitabından uyarlanmış olan "West Side Story"nin önemli bir Akademi Ödülleri yarışmacısı olması bekleniyordu. Bir çok sinema filmi gibi "West Side Story"nin vizyon tarihi ertelendi. "West Side Story", 18 Aralık 2020 yerine, 10 Aralık 2021'de gösterime girecek.
1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan West Side Story, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediyor.
DEATH ON NILE, YIL SONUNDA GÖSTERİME GİRECEK
“Murder on the Orient Express” filminin devamı niteliğindeki “Death on the Nile”, 23 Ekim'de planladığı galasını 18 Aralık 2020'de yapacak.
Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam filmi Nil'de Ölüm, Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlanırken sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vakasını konu ediniyor.
MARVEL HAYRANLARINA ÜZÜCÜ HABER
Salgın nedeni ile merakla beklenen Süper güçlü bir uzaylı ırkı hakkında çizgi roman macerası olan “Eternals”, 12 Şubat 2021 yerine, 5 Kasım 2021'de gösterime girecek.
Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstleneceği film, Jack Kirby'nin yaratıcısı olduğu 1976 yapımı çizgi romanlardan uyarlandı. Filmin başrollerinde Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan ve Kumail Nanjiani yer alıyor.
ERTELEMELER SONRASI FİLMLERİN YENİ VİZYON TARİHLERİ
2020 YILINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER
The Empty Man — 23 Ekim
Soul — 20 Kasım
Free Guy — 11 Aralık
Death on the Nile — 18 Aralık
2021 YILINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER
Everybody’s Talking About Jamie — 22 Ocak
The King’s Man — 12 Şubat
Raya and the Last Dragon — 12 Mart
Bob’s Burgers — 9 Nisan
Ron’s Gone Wrong — 23 Nisan
Black Widow — 7 Mayıs
Cruella — 28 Mayıs
Luca — 18 Haziran
Shang Chi and The Legend Of The Ten Rings — 9 Temmuz
Jungle Cruise — 30 Temmuz
Deep Water — 13 Ağustos
Beatles Get Back — 27 Ağustos
The Last Duel — 15 Ekim
Eternals — 5 Kasım
West Side Story — 10 Aralık