Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 491'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 962 testten 3 bin 166'sı pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 115 kişi ile birlikte koronavirüsten toplam can kaybı 2 bin 491 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 40 bin 962 testten 3 bin 166'sı pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 14 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda; toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491 olarak açıklandı.

'BUGÜN DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Bakan Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.

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Kaynak: DHA