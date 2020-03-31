Koronavirüs salgınında can kaybı 214'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 15 bin 422 testten 2 bin 704'ünün pozitif çıktığını, 46 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 214'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden de paylaşılan tabloya göre; bugün yapılan 15 bin 422 testten 2 bin 704'ü pozitif çıktı. 46 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tabloda toplam rakamlara da yer verildi. Buna göre; toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı ise 243 olarak yer aldı.

BAKAN KOCA: TEMAS EŞİTTİR RİSK

Bakan Koca, Twitter hesabında yaptığı açıklamada ise "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test Merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas eşittir risk. Lütfen unutmayalım" dedi.

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Kaynak: DHA