Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 33 bin 283 testten 1832'si pozitif çıktı, vefat eden 59 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 520 oldu. İyileşerek taburcu olan toplam hasta sayısı ise 73 bin 285'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 33 bin 283 test yapıldı, 1832 yeni vaka tanısı konuldu. Koronavirüs nedeniyle 59 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 119 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda, toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491, toplam vefat sayısı 3 bin 520, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1338, toplam entübe hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı ise 73 bin 285 olarak açıklandı.

'VAKA SAYISINDA KISMI ARTIŞ VAR'

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız."

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Kaynak: DHA