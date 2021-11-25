Koronavirüs salgınında korkulan oldu! 32 mutasyonlu süper varyant tespit edildi: İnsanları yeniden enfekte edebilir
Koronavirüs salgınında korkulan oldu! 32 mutasyonlu süper varyant tespit edildi: İnsanları yeniden enfekte edebilir
Tüm dünyada en güçlü varyant olarak lanse edilen Delta varyantı ile mücadele ederken bu kez de 32 mutasyonlu 'süper suş' tespit edildi. Aşılara karşı dirençli olabileceği ifade edilen varyantın tamamen aşılanmış insanları yeniden enfekte edebileceği endişelerinin artmasına neden oldu.