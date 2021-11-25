Koronavirüs salgınında korkulan oldu! 32 mutasyonlu süper varyant tespit edildi: İnsanları yeniden enfekte edebilir Tüm dünyada en güçlü varyant olarak lanse edilen Delta varyantı ile mücadele ederken bu kez de 32 mutasyonlu 'süper suş' tespit edildi. Aşılara karşı dirençli olabileceği ifade edilen varyantın tamamen aşılanmış insanları yeniden enfekte edebileceği endişelerinin artmasına neden oldu.

1 7 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldı. Salgınla mücadele tüm hızıyla sürerken ortaya çıkan varyantlar nedeniyle salgının bitirilmesi zorlaşıyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve en güçlü varyant olarak lanse edilen Delta varyantı tüm dünyada etkisini sürdürürken bu kez de 32 mutasyonlu 'süper suş' tespit edildi.