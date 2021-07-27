Koronavirüs salgınında korkulan oldu! Yoğun bakımlar, aşısız vatandaşlarla doldu!

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede vaka sayılarının düşmesiyle normalleşme sürecine geçmişti. Temmuz ayında bütün sokak kısıtlamaları da dahil olmak üzere kaldırılmış, turizm sezonu ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik artmıştı. Ne var ki bu durum Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine vaka artışı olarak yansıdı.

VAKALAR 20 BİNİ BULABİLİR

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre salgındaki son durumu değerlendiren uzmanlar, bayram tatilinin etkisinin bir iki gün içinde görüleceğini ifade ediyor. Vaka sayılarının hafta sonuna kadar 20 bini aşacağı tahmin edilirken, vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 100'e yakın oranda artış gösterdi.

"VAKALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ AŞISIZLARDAN"

Son durumu değerlendiren uzmanlar, “Vaka sayıları salgında atak olduğunu gösteriyor. Kuluçka süresini hesaba kattığımızda, bu hafta sonuna kadar vakaların daha da arttığını göreceğiz. Vakaların büyük bölümü aşısızlardan. Bu dalgada, yoğun bakım vakaları arasında aşılı olanların oranı yüzde 5 bile değil” ifadelerini kullanıyor.

YOĞUN BAKIMDA AŞISIZLAR VAR

Türkiye’de bazı hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Covid hastalarının yüzde 95’ten fazlasının aşısız olduğu belirtiliyor.

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.