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Koronavirüs salgınında vaka rekoru kırıldı! Tedirgin eden rakamlar sonrası Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs salgınındaki son durumun masaya yatırıldığı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak. Toplantıda Omicron varyantına karşı alınması düşünülen tedbirler, yüz yüze eğitim ve aşılama çalışmalarının masaya yatırılması planlanıyor.

Koronavirüs salgınında vaka rekoru kırıldı! Tedirgin eden rakamlar sonrası Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye'de hızla yayılan Omicron varyantı Kovid-19 salgınında vaka artışlarına neden oldu. Günlük vaka sayısı Sağlık Bakanlığının açıkladığı 11 Ocak 2022 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre 74 bin 266 vaka tespit edildi, 137 kişi ise hayatını kaybederken son durum Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

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TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda Omicron varyantına karşı alınması düşünülen tedbirler, yüz yüze eğitim, aşılama çalışmaları ve TURKOVAC aşısının son durumunun masaya yatırılması bekleniyor. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

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KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,08 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 428 bin 160 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA: BELİRGİN BİR ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." ifadelerini kullandı.

Tayfun Altuntaş
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