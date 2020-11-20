Koronavirüs takip bilekliğinde uygulamaya geçildi: Çıkarmanın cezası 3 bin 150 lira

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında vaka sayısı, küresel çapta 55 milyonu aşarken ülkemizde de 435 bine yaklaştı. Özellikle karantina ve izolasyona uymayan kişiler tarafından hızla yayılmaya devam eden virüs, hükümetleri yeni önlemler almaya zorluyor.

ELEKTRONİK BİLEKLİK, KIRIKKALELİLERİN KOLLARINDA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Bulaş riskini azaltmak amacıyla bu önlemin dışında elektronik bileklik de geliştirildiğini duyuran yetkililer, evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecinde takibini kolaylaştırmak amacıyla 'elektronik bileklik' uygulamasına pilot il Kırıkkale'de başladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararda, kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca Kırıkkale’de, 'pilot il uygulaması' çerçevesinde, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına karar verildi.

ÇIKARANA 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI

Açıklamada, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazlı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerinin ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiği bildirildi.

Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Kovid-19 pozitif hastaları ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılacak, Kovid-19 pozitif vatandaşların ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşların izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

ZARAR GELMESİ DURUMUNDA FİLYASYON EKİPLERİNE HABER VERİLECEK

Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşların cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda TCK’nın 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan işlem yapılacağının bildirilmesi ve kişilere bilgilendirme yapılacak.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

KORONAVİRÜS BİLEKLİĞİ NEDİR?

Koronavirüs akıllı bilekliği, izolasyon ve karantina uygulamasında olan hastaların denetimini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Kırmızı renkli bileklik pozitif vakalra, mavi renkli bileklik ise temaslı hastalara takılıyor. Tek kullanımlık olan bilekliğin en önemli özelliği çıkarılması halinde tekrar takılamıyor olması. İzoloasyon süreci boyunca bu bileklikler hasta ve temaslıların bileğinde takılı kalacak. Evine giden filyasyon ekipleri ya da kolluk kuvveleri hastanın veya temaslının kolunda bunları görmeyecek olursa 3 bin 150 lira Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai müeyyide uygulanacak.

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta korona virüs (Kovid-19) pozitif çıkan ve temaslılarının takibi için başlatılan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" kapsamında karantinadaki 1600 kişi, "kırmızı" ve "mavi" bileklikler ile takip ediliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs akıllı takip bilekliği için şunları söyledi: "Karantina koşullarına uyulup uyulmadığını bu uygulamayla denetliyoruz. Bugüne kadar izolasyon da olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır. Taşıyıcı ve temaslıların bu dönemde özellikle toplum salığı açısından izolasyonu zorunlu kılmıştır. Kendisi hasta olmayan taşıyıcılardan virüs başkalarına bulaştığında bazen ağır sonuçlar karşı karşılaşıyoruz. Kişi kendisini düşünmese bile başkasını düşünmeye vicdanen ahlaken mecburdur. Tedbir bir sağlık kuralı ve ahlak kuralıdır."