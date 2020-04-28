Koronavirüs tedavisi tamamlanan bebek, alkışlarla taburcu edildi

ADIYAMAN'da, 17 gün önce dünyaya gelen ve burun akıntısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Adıyaman'da dünyaya gelen erkek bebek, anne ve babası tarafından 3 gün sonra burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle yeniden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bebek tedaviye alındı. Henüz adı konulmamış olan bebeğin, anne ve babasının testi ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna katılan doktor ve sağlık personellerinin de yapılan testleri negatif çıktı. Hastanede tedavisine başlanan bebek, 14 gün süren tedavisi ve yeni testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Anne ve babasına teslim edilen bebeğin 14 gün süreyle de evde karantinada kalacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA