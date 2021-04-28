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  3. Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İzmir'de eğlence mekanına baskın: 177 bin lira ceza kesildi

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İzmir'de eğlence mekanına baskın: 177 bin lira ceza kesildi

İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle bir eğlence mekanına yönelik operasyon düzenlendi. Eğlence mekanının sahibi ve müşterilerine 177 bin 263 lira idari ceza uygulandı.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İzmir'de eğlence mekanına baskın: 177 bin lira ceza kesildi

İzmir'nin Çiğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen bir eğlence mekanının sahibi ve müşterilerine 177 bin 263 lira idari ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanın açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kısıtlama saatinde açık olan iş yerinin sahibine 35 bin, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 27 müşteriye ise 142 bin 263 lira ceza kesti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İzmir'de eğlence mekanına baskın: 177 bin lira ceza kesildi

Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! İzmir'de eğlence mekanına baskın: 177 bin lira ceza kesildi

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