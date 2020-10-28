Ronaldo koronavirüs testi için "saçmalık" dedi! Eleştiri oklarının hedefi oldu

Koroanvirüse yakalandığı için iki haftadır izolasyon altında olan Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı.

35 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabında bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü belirterek, iyi ve formda olduğuna dair fotoğraf ve videolar paylaşmayı sürdürüyor. Ronaldo, son paylaştığı fotoğrafının altına yaptığı bir yorumla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ronaldo, paylaşımının altına "PCR testi tam bir saçmalık" yazdı. Ünlü futbolcu, daha sonra bu yorumunu sildi.

Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu yorum, Cristiano Ronaldo’nun 3. testinin de pozitif çıkmasına verdiği tepki olarak değerlendirildi.

CRİSTİANO RONALDO'NUN YORUMUNU Tİ'YE ALDI

İtalya'nın önemli virologlarından Prof. Roberto Burioni de Twitter hesabından Cristiano Ronaldo'nun bu yorumunu tiye alarak, "Meslektaşım Cristiano Ronaldo’ya kalabalık virolog grubuna 'hoş geldin' diyorum. Kendisi, göz doktorlarına karşı yapılacak bir sonraki maçta çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Twitter, Instagram gibi sosyal mecralarda Ronaldo’nun Kovid-19'u tespit etmeye yarayan PCR testine yönelik ifadelerine bazı kullanıcılar da yıldız oyuncunun, 1 milyondan fazla kişinin canını alan virüs hakkında bu şekilde konuşmaması gerektiğini belirten yorumlar yaptı.