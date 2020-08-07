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  3. Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!

Kayseri'de yakınları koronavirüse yakalanan ve yurt dışına çıkmak isteyen kişiler, koronavirüs testi yaptırmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!

Kayseri'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.

Aralarında yakınlarının koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin de olduğu çok sayıda vatandaş, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'na gitti.

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!

Vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla test yaptırmak istedi.

Çok sayıda kişi test yaptırmak için sıraya girdi.

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADILAR

Sırada bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!

YAKIN MESAFE UYARISI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve hijyenin sürekli vurgulanmasına rağmen vatandaşların bu durumlardan en az birini göz ardı etmesi dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,bugün sabah saatlerinde yaptığı bir paylaşımda sosyal mesafenin önemini yinelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti::

"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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