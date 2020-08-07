Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!

Kayseri'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.

Aralarında yakınlarının koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin de olduğu çok sayıda vatandaş, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'na gitti.

Vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla test yaptırmak istedi.

Çok sayıda kişi test yaptırmak için sıraya girdi.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADILAR

Sırada bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.

YAKIN MESAFE UYARISI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve hijyenin sürekli vurgulanmasına rağmen vatandaşların bu durumlardan en az birini göz ardı etmesi dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,bugün sabah saatlerinde yaptığı bir paylaşımda sosyal mesafenin önemini yinelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti::

"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."