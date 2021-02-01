Koronavirüs testinin anüsten yapıldığı görüntüler kamuoyunda tartışma konusu oldu!
Koronavirüs testlerini burun ve boğazdan alınan örneklerle sürdüren Çin, artık anüs bölgesinden de örnek alınmaya başladı. Pekin'deki bir okulda cansız manken üzerinde uygulanan test, kamuoyunda tartışmalara neden olurken o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.
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01 Şubat 2021 Pazartesi 14:11
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