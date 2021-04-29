Koronavirüs Tokyo Olimpiyatlarını da vurdu: Oyunlar seyircisiz gerçekleştirilecek!

Turnuvanın adı geçen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği ile organizasyon komite temsilcileri ile çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan organizasyona başkanlık eden Haşimoto Seiko, koronavirüs vakalarının artışa dikkat çekerek, Tokyo Oyunlarını "seyirci olmaksızın" düzenleme ihtimalinden bahsetti. Müsabaka noktalarında mümkün olduğu kadar çok izleyici görmek istediklerini belirten Haşimoto, ancak salgın durumu göz önüne alındığında, bunun "oldukça zor" olduğunu belirtti.

OLİMPİYATLARA SEYİRCİSİZ DEVAM EDEBİLİRİZ

Komite Başkanı Haşimoto, "Eğer ki salgın durumu sağlık sistemine sorun oluşturacak şekle evrilirse, güvenliğe en yüksek önemi vermek adına, 'hiç seyirci olmadan' yolumuza devam edebiliriz" diye konuştu.

IOC Başkanı Thomas Bach ise koronavirüs önlemlerini tam kapasiteli uygulayacaklarını belirterek, "IOC, Tokyo Olimpiyatlarının başarılı ve güvenli şekilde düzenlenmesi için tam kararlılığa sahiptir" ifadelerini kullandı.

Oyunları seyircisiz düzenleme kararını önceden açıklayan taraflar, salgının seyrine göre de Japonya içinden olmak üzere seyirci kabul edilmeye yönelik son kararın haziran ayında verilmesinde karar kılındı.