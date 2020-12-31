Koronavirüs toplantısında uyuyan müdürün sorumsuzluğu pes dedirtti!
Rusya’nın Rostov kentinde birçok hükümet yetkilisinin katılım gösterdiği koronavirüsün etkileri ve salgın ile mücadele önlemleriyle ilgili düzenlenen toplantıda Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka'nın horlaması toplantıya damga vurdu. Görüntüleri izleyen Ruslar Kopiçka'yı bu olayda sorumsuzlukla suçladı
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