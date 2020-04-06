Koronavirüs ülkeler arasında maske savaşını başlattı

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aşarken ölü sayısı 70 bine yaklaştı.Ülkelerde bulaşıcı salgına karşı maske kullanımında büyük artış görüldü. Maskelerin yetersizliği nedeniyle ülkeler arasında maske savaşları başladı.

Bu savaşın ilk örneği virüsün artış gösterdiği Mart ayında Çekya ve İtalya arasında yaşandı. Yaşanan olayda Çekya, İtalya'nın sipariş ettiği 110 bin maskeye el koydu. Sorunun diplomatik yollarla çözülebildi. Ancak ülkeler arasında maske krizi devam ediyor.

FRANSA, MASKE ÜRETİMLERİNİN ARTTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

İtalya, diğer bir sorunu da Fransa ile yaşadı. Fransız basınına göre, İsveç sağlık şirketi Mölnlycke'nin Çin'den satın aldığı maskelere 3 Mart'ta Fransa'da el konuldu. Virüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya'ya gidecek olan maskelerin serbest bırakılması için İsveç hükümeti devreye girdi.

Yaklaşık 2 hafta süren diplomatik çabanın ardından ancak maskelerin yarısı İtalya ve İspanya'ya gönderilebildi. Şirket, bundan sonraki siparişleri Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maske meselesinin "bağımsızlık" ve "egemenlik" sorunu olduğunu belirterek üretim sayısının artırılmasını istedi.

Almanya da 8 Mart'ta İsviçre'ye gidecek 240 bin maskenin ihracatına izin vermeyerek ürünlere el koydu. İsviçre, sorunun çözülmesi için diplomatik girişim başlattı.

FRANSA VE ALMANYA'NIN SİPARİŞ ETTİKLERİNİ ABD ALDI

Başka ülkelerin maskelerine el koyan Fransa ve Almanya'nın da başına aynı şey geldi. Fransa'da Paca Bölgesi Başkanı Renaud Muselier, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'den sipariş ettikleri maske ve diğer koruyucu ürünlerin ABD'ye gönderildiğini duyurdu.

Ödemesi yapılmasına rağmen ürünlerin kendilerine gönderilmediğini söyleyen Muselier, "Çin'deki havalimanında Fransızların sipariş ettiği maskeler, Amerikalılar tarafından nakit parayla satın alındı ve Fransa'ya gelmesi gereken uçak ABD'ye gitti." dedi.

''ABD MASKELERE EL KOYDU''

Almanya da salgınla mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyduğunu duyurdu.

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, koronavirüs ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen "FFP-2" maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğunu söyledi.

Geisel, ABD'yi sert dille eleştirerek ''ABD'nin yaptığı modern korsanlık eylemidir.'' dedi.

GÜÇLÜ KİMSE MASKELERİ O ALIYOR

Federal hükümetten ABD'yi uluslararası kurallara uymaya çağırmasını isteyen Geisel, ''Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile 'Vahşi Batı' yöntemleri uygulanmamalıdır.'' diye konuştu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da maske savaşı yaşandığını belirterek "Çin'deki bu maskeler yüzünden dünyada savaşan insanların hikayelerini duyuyorsunuz. Bu iyi bir gelişme değil ama güçlü talebi yansıtıyor." dedi.

3 MİLYON MASKEYE EL KONULDU

Maske savaşı ABD'de eyaletler ve federal hükümet arasında yaşanmaya başladı. ABD basınına göre, Massachusetts eyaletinin satın aldığı 3 milyon maskeye, New York limanında adı açıklanmayan bir federal hükümet kurumu tarafından el konuldu.

Washington Post, 31 Mart'taki haberinde, Cumhuriyetçi Partinin kontrolündeki bazı eyaletlere talep ettiklerinden daha fazla destek verildiğini iddia etti.

TRUMP'TAN MASKE TEHDİTİ

ABD Başkanı Donald Trump, koruyucu maske üreticisi 3M'yi maske ihracatını kesmesi için tehdit etti. 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, ihracatın devam etmesinin şirket için "ciddi sonuçları olabileceğini" kaydeden Trump, "3M'nin ürettiği maskeleri ne yaptığını gördükten sonra, Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktuk. Hükümetimiz için maskelere ne olduğunu görmek bizim için sürpriz oldu. Bunun bedeli büyük olacak." ifadesini kullandı.

FİRMA UYARDI

3M'den yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin üretilen maskelerin Kanada ve Latin Amerika pazarlarına ihracatının da durdurulmasını talep ettiğine dikkat çekilerek "ABD'de üretilen koruyucu maskelerin ihracatının kesilmesi, diğer ülkelerin de aynı şekilde karşılık vermesine yol açabilir. Durum bu noktaya gelirse de ABD piyasasındaki maske miktarı azalmış olur." uyarısında bulunuldu.