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  3. Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti

Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre ise, dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu geçmiş durumda.

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti

Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre ise, dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu geçmiş durumda.

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