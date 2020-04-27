Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti
Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre ise, dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu geçmiş durumda.
Tüm dünyayı ablukası altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre ise, dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu geçmiş durumda.
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