Koronavirüs vakalarının giderek yayıldığı Körfez ülkelerinde tedbirler artırıldı

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED İBRAHİM - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Körfez ülkelerine de sıçraması üzerine bölgede alınan önlemler artırıldı.

Kovid-19'un ilk görüldüğü Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken onu sırasıyla Bahreyn, Kuveyt ve Umman takip etti. Suudi Arabistan ve Katar'da ise şu ana kadar virüs tespit edilmedi.

- Bahreyn



Bahreyn'de şu ana kadar Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 oldu.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, son olarak İran'dan gelen Bahreynli 3 kadında daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı.

Manama yönetimi dün virüsün ülkede yayılmasını önlemek için BAE Sharjah Uluslararası Havaalanı ve Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan gelen uçuşların 48 saatliğine durdurulduğunu açıkladı.



Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na gelen ve Kovid-19 şüphesi görülen tüm yolcuların sağlık kontrolünden geçirileceği, virüs tespit edilen kişilerin derhal karantinaya alınarak tedavisine başlanacağı aktarıldı.



Bahreyn Dışişleri bakanlığı da tüm vatandaşlara, Kovid-19'un yayıldığı İran, Tayland, Singapur, Malezya ve Güney Kore'ye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.



- Kuveyt



Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.



Kuveyt yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün ve bugün düzenlenmesi planlanan ulusal bayram kutlamalarını durdurma kararı aldı.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Güney Kore, Tayland, İtalya ve Irak'a yönelik tüm uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı



Kuveyt Limanlar Kurumu da 23 Şubat'ta, İran'da Kovid-19 salgınının ölümlere neden olmasının ardından bu ülkeden gelen gemilerin ikinci bir emre kadar girişinin engellendiğini duyurdu. Kurum, 24 Şubat'ta ise Irak'tan gelen gemilerin ikinci bir emre kadar ülkeye girişini durdurma kararı aldı.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 24 Şubat'ta her türlü dezenfektan, tıbbi eldiven ve koronavirüs test malzemelerinin ihracatını yasakladı.



- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan 22 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek turist ile 64 yaşındaki eşinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı şu ana kadar 13'e yükselirken, bu kişilerden 3'ü tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

BAE yönetimi, virüsün ülkede yayılmasını engellemek için ikinci bir duyuruya kadar vatandaşlarının İran ve Tayland'a seyahat etmelerini yasakladı.



BAE'nin milli havayolu şirketi Emirates Havayolları da Dubai ile Bahreyn arasında 25-26 Şubat'ta yapılacak olan 4 uçuşu iptal etti.



- Umman



Umman Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat'ta İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.



Hasab Limanı Otoritesi, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İran'dan gelen ticari malların liman üzerinden ülkeye girişini askıya aldı.



Sivil Havacılık Kurumu da ikinci bir emre kadar Umman ile İran arasındaki tüm sivil uçuşları durdurduğunu açıkladı.



- Suudi Arabistan



Suudi Arabistan yönetimi ülkede şimdiye kadar virüse yakalanan kişi olmadığını açıklarken, Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan gelen bazı Suudi Arabistan vatandaşlarında virüs tespit edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, birkaç gün önce vatandaşlarının İran'a gidişini durdurmuştu.



- Katar



Katar, şimdiye kadar hiçbir vatandaşında Kovid-19 tespit edilmediğini açıkladı.

Virüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığını açıklayan Doha yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzükleri ve sağlık prosedürlerinin uygulanacağını duyurdu.

Alınan önlemler çerçevesinde Katar Limanları Yönetim Şirketi, Uluslararası Hamed, Doha ve Ruveys limanlarında, başta Kovid-19 vakaları görülen ülkelerden gelenler olmak üzere tüm gemilerin incelemeye alındığını açıkladı.



Şirket, yeni önlemler kapsamında Ruveys Limanı'nda 22.00 - 07.00 saatlerinde gemi girişlerinin yasaklandığını, sağlık tedbirlerinin gemilerdeki tüm mürettebata da uygulanacağını aktardı.

Katar Havayolları Şirketi de Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının yol açtığı operasyonel zorlukların ardından İran ve Güney Kore'ye düzenlenen seferlerde geçici süreyle yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.



Şirket, bu çerçevede Çin'in Pekin, Guangzhou ve Şanghay şehirlerine düzenlenen seferlerin 15 Mart'a kadar karşılıklı şekilde durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Seul ile Doha arasındaki seferlerde kullanılan uçakların tipinin değiştirileceği ifade edilirken, Katar'dan Şiraz, Meşhed ve İsfahan'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durum değerlendirmesi yapmak için 14 Mart'a kadar askıya alındığı kaydedildi.

Doha ile Tahran arasındaki uçuşların ise haftalık 20'den 7'ye düşürüleceği belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki kargo seferlerinde bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

Bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar Güney Kore ve İran seferlerinde geçici süre düzenleme yapılacağını aktarıldı.



İran ve Güney Kore'den gelen tüm yolculara da tedbir amaçlı evlerinde veya karantina merkezlerinde 14 gün süreyle kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

- Irak



Irak'ta ilk Kovid-19 vakası 24 Şubat'ta Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görülürken, 25 Şubat'ta da Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide virüs tespit edildi. Böylece ülkede virüse yakalanan kişi sayısı 5'e çıktı.

Irak, virüsün ülkede yayılmasını önlemek için Güney Kore, Japonya, Tayland, Singapur, İtalya, Çin ve İran'dan gelenlerin ülkeye girişini yasakladı.



Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.



- Çin'den dünyaya yayıldı



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.



Kaynak: AA