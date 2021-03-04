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  3. Koronavirüs vakalarının patladığı anaokulu 10 gün karantinaya alındı

Koronavirüs vakalarının patladığı anaokulu 10 gün karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitim veren bir anaokulunda çok sayıda koronavirüs pozitif vakasının belirlenmesiyle Kaymakamlık anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verdi.

Koronavirüs vakalarının patladığı anaokulu 10 gün karantinaya alındı

Yüz yüze eğitime geçilmesinin üzerinden çok geçmeden okullarda koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Son olarak Safranbolu'da anaokulunda birden fazla koronavirüs pozitif vakası tespit edildi.

Öğrenci ve çalışanlarda çok fazla temaslı sayısı görülmesi nedeniyle anaokulu 4 Mart itibariyle kapatıldı. Anaokulunda 10 gün süreyle eğitime ara verildi. 

Safranbolu Kaymakamlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ali Baba Anaokulunda eğitime ara verilmesine, öğrencilerin ve çalışanların temaslı olmaları sebebiyle 10 günlük süre boyunca evde kalmalarına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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