Koronavirüs yasakları nasıl kalkacak? Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap'ın koronavirüse ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Azap, "Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?" ve "Koronavirüs yasakları nasıl kalkacak?" gibi soruların cevabını da verdi. Azap'ın söyledikleri de merak ediliyor. Peki Koronavirüs yasakları nasıl kalkacak? Ayrıntılar haberimizde...

KORONAVİRÜS YASAKLARI NASIL KALKACAK?

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, konuk olduğu RS FM'de koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Azap alınacak gevşetme kararları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Salgının nereye doğru gideceği ve nasıl yönetileceği konusunu kuruldaki halk sağlığı bilim insanları çalışıyor. Onların çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek.

Tedbir almayı bırakırsak 2'inci dalgayı yaşarız. Koronavirüse karşı toplumda oluşan kitle bağışıklığı henüz bu virüsün yayılmasını durduracak düzeyde değil. Ne kadar bağışıklık oluşursa o kadar iyi. Toplum içerisinden 5 bin kişi seçip, onların kanında antikor bakıp hastalığı geçirip geçirmediklerine bakmak gerekir. Şu anda da bu çalışmalar yürütülüyor.

Önümüzdeki birkaç haftayı iyi izlememiz gerekiyor. Şehirlerarası yolculuk şu an yasak; mesela ilk olarak şehir karantinaları kaldırılabilir. Ardından sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı dükkanlar açılabilir onlara da kurallar getirilir. Tedbirleri gevşetmek, tedbirleri koymaktan daha zor. Hangi derecede gevşetmek gerekir, ne zaman gevşetmek gerekir, ya da nasıl takip edilecek. Uygulanan bütün yasaklar sosyal mesafeyi korumak için yapılıyor. Her şey yolunda giderse biz de gevşetmeye başlayacağız.

ALPAY AZAP KİMDİR?

1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını 2000 yılında tamamladı.

2000-2001 yıllarında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2002 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman olarak çalıştı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanı aldı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği üyelikleri bulunan Dr. Alpay Azap, 2008-2011 yılları arasında KLİMİK Derneği Yeterlilik Sınav Komisyon Sekreterliği görevini yürütmüştür.

2011-2013, 2013-2015, 2015-2017 dönemlerinde KLİMİK yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2017-2019 döneminde derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür.

2019-2021 döneminde KLİMİK yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.

KLİMİK altında 2013 yılında kurulan Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu'nun aktif bir üyesidir. Bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar, infeksiyon epidemiyolojisi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda infeksiyonlar, antibiyotik direnci ve yeni ortaya çıkan infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

KORONAVİRÜSTE KİMLER RİSK ALTINDA?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.



Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

60 yaş üstü olanlar

Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

Kalp hastalığı

Hipertansiyon

Diyabet

Kronik Solunum yolu hastalığı

Kanser gibi

Sağlık Çalışanları

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.