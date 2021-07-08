Koronavirüs yetmezmiş gibi bir de sivrisinek kabusu başladı! Çocukların teninde derin yaralar açıyor!

Avcılar'da vatandaşlar artan sivrisineklerden isyan etti. Çocukların vücutlarında derin yaralar oluştuğunu söyleyen aileler, yetkililerin gerekli ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirerek soruna çözüm getirmesini istiyor.

ÇOCUKLARIN KOL VE BACAKLARINDA DERİN YARALAR OLUŞTU

Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri yakınlarda bulunan dere nedeniyle sineklerin arttığı görüşünde. Çocukların sivrisineklere karşı daha savunmasız olduğunu ifade eden aileler, oluşan çıban benzeri yaralar nedeniyle endişe duymaya başladı. Yaşanan sorunun başka bir hastalığa davetiye çıkarmasından endişe duyulurken, sineklerin hastalık taşımasından korkuluyor.

"SİVRİSİNEK GİBİ DEĞİL, BÖCEK GİBİLER"

Yaşanan soruna tepki gösteren mahalle sakinlerinden Songül Basıç isimli vatandaş, sineklerin geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla görüldüğünü ifade ederek, "Çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" dedi. Mahalle sakini Nazmiye Sümer de yaşanan durumundan şikayetçi olduğunu dile getirerek, sineklerin ilk ısırdığında çok etkili olmadığı ancak küçük yaraların günden güne büyüyerek iltihaplı hal aldığını ifade etti.

"NE OLDUĞU ANLAŞILANA KADAR TEDBİRLİ OLUNMALI"

Sivrisinek ısırıklarının insan bedeninde oluşturduğu derin yaraları değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, sorunun nedeni tespit edilene kadar vatandaşın kensini koruması gerektiğinin altını çizdi. Uyarılarda bulunan uzman isim "Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarındaki temel rolü vektör görevi görmeleri. Şu an bahsi geçen bölgede yeterince araştırılma yapılmadı. Bunların bir vektör olup olmadığı bilinmiyor. Elbette, halk sağlığı laboratuvarlarında bu inceleme yapılacaktır. Sonuçlar çıkana kadar mutlaka sivrisineklerin olduğu ortamlardan kendimizi korumamız gerekiyor.

Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu yaraları oluşturabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Halk arasında şark çıbanı denilen yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Buradaki tehlike şu anlık deride yarattığı tahribat. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına benzemiyor, lezyonlar" açıklamalarında bulundu.